Правий захисник Евертона та збірної Шотландії Нейтон Паттерсон вибув на солідний термін після контакту з Русланом Малиновським у матчі Ліги націй.

Шотландський одноклубник Віталія Миколенка по Евертону Нейтон Паттерсон вибув приблизно на п'ять тижнів після контакту з півзахисником збірної України Русланом Малиновським у матчі Ліги націй. Про це повідомляє Daily Mail.

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20-річного флангового захисника забрали з поля на ношах, і в середу він пройшов медичне обстеження безпосередньо в Евертоні. Медичний штаб мерсисайдського клубу констатував травми кісточки та приблизний термін відновлення від чотирьох до п'яти тижнів.

У нинішньому сезоні Паттерсон розпочинав у стартовому складі Евертона усі вісім матчів на старті цього сезону. Незважаючи на те, що цього сезону Нейтон поки не має гольових передач і голів, він лідирує серед своїх партнерів за кількістю успішних підкатів.

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