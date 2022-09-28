Україна – Шотландія – 0:0 – відеоогляд матчу
00:54 - Читать на русском
Збірна України не змогла здолати шотландців у 6-му турі групового етапу Ліги націй. Дивіться відеоогляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Збірна України не змогла здолати Шотландію у шостому турі групового етапу Ліги націй, через що не вийшла в елітний дивізіон і не потрапила до другого кошику під час жеребкування відбору Євро-2024.
Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією у вирішальному матчі
Але гольові моменти у підопічних Олександра Петракова були, і наша команда їх змарнувала. У цей відеоогляд потрапили епізоди з чудовими шансами Андрія Ярмоленка, Артема Довбика та Михайла Мудрика. Якби хоча б один з цих моментів був реалізований!..
Україна – Шотландія 0:0
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter