Збірна України не змогла здолати Шотландію у шостому турі групового етапу Ліги націй, через що не вийшла в елітний дивізіон і не потрапила до другого кошику під час жеребкування відбору Євро-2024.

Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією у вирішальному матчі

Але гольові моменти у підопічних Олександра Петракова були, і наша команда їх змарнувала. У цей відеоогляд потрапили епізоди з чудовими шансами Андрія Ярмоленка, Артема Довбика та Михайла Мудрика. Якби хоча б один з цих моментів був реалізований!..

Україна – Шотландія 0:0