Правый защитник Эвертона и сборной Шотландии Нейтон Паттерсон выбыл на приличный срок после контакта с Русланом Малиновским в матче Лиги наций.

Шотландский одноклубник Виталия Миколенко по Эвертону Нейтон Паттерсон выбыл примерно на пять недель после контакта с полузащитником сборной Украины Русланом Малиновским в матче Лиги наций. Об этом информирует Daily Mail.

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20-летнего флангового защитника унесли с поля на носилках, и в среду он прошел медицинское обследование непосредственно в Эвертоне. Медицинский штаб мерсисайдского клуба констатировал травмы лодыжки и примерный срок восстановления от четырех до пяти недель.

В нынешнем сезоне Паттерсон начинал в стартовом составе Эвертона все восемь матчей на старте этого сезона. Несмотря на то, что в этом сезоне у Нейтона пока ещё нет голевых передач и голов, он лидирует среди своих партнёров по количеству успешных подкатов.

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