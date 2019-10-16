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Маліновський потрапив до збірної тижня у FIFA 20 – українця продовжують відзначати за гру у відборі до Євро-2020

19:46 188 Читать на русском
Маліновський потрапив до збірної тижня у FIFA 20 – українця продовжують відзначати за гру у відборі до Євро-2020
Руслан Маліновський / фото: УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський продовжує отримувати відзнаки за успішну гру в матчах відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Руслан Маліновський разом з іншими світовими зірками потрапив до символічної збірної тижня від FIFA 20.

Маліновський потрапив у збірну УЄФА за підсумками тижня відбору до Євро-2020

Українець отримав картку із рейтингом 82 (його звичайна картка – 79). Окрім Маліновського, до збірної потрапили такі зірки, як Лєвандовскі, П'яніч та Кейн.

До слова, Руслан відзначився дублем у матчі проти Литви (2:0) та допоміг збірній України здобути перемогу над Португалією (2:1) та оформити вихід до фінальної частини Євро-2020.

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Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Україна - Португалія Збірна України FIFA
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