Маліновський потрапив до збірної тижня у FIFA 20 – українця продовжують відзначати за гру у відборі до Євро-2020

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський продовжує отримувати відзнаки за успішну гру в матчах відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії.

Руслан Маліновський разом з іншими світовими зірками потрапив до символічної збірної тижня від FIFA 20.

Маліновський потрапив у збірну УЄФА за підсумками тижня відбору до Євро-2020

Українець отримав картку із рейтингом 82 (його звичайна картка – 79). Окрім Маліновського, до збірної потрапили такі зірки, як Лєвандовскі, П'яніч та Кейн.

До слова, Руслан відзначився дублем у матчі проти Литви (2:0) та допоміг збірній України здобути перемогу над Португалією (2:1) та оформити вихід до фінальної частини Євро-2020.

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