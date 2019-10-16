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Малиновский попал в сборную недели в FIFA 20 – украинца продолжают отмечать за игру в отборе к Евро-2020

19:49 52 Читати українською
Малиновский попал в сборную недели в FIFA 20 – украинца продолжают отмечать за игру в отборе к Евро-2020
Руслан Малиновский / фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжает получать награды за успешную игру в матчах отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Руслан Малиновский вместе с другими мировыми звездами попал в символическую сборную недели от FIFA 20.

Малиновский попал в сборную УЕФА по итогам недели отбора к Евро-2020

Украинец получил карточку с рейтингом 82 (его обычная карта – 79). Кроме Малиновского, в сборную попали такие звезды, как Левандовски, Пьянич и Кейн.

К слову, Руслан отличился дублем в матче против Литвы (2:0) и помог сборной Украины одержать победу над Португалией (2:1) и оформить выход в финальную часть Евро-2020.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украина Украина Украина - Португалия Сборная Украины FIFA
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