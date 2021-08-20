Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини определился с перечнем игроков, которые смогут сыграть в стартовом матче Серии А сезона 2021/22.

Аталанта в своем твиттере опубликовала список из 21 игрока, которые смогут сыграть в матче 1-го тура Серии А против Торино.

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Отметим, что в заявку попал и Руслан Малиновский, который перенес операцию по удалению грыжи живота в начале июля.

К слову, в прошлом сезоне чемпионата Италии украинец провел 36 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 12-ю ассистами.

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