Малиновский попал в заявку Аталанты на матч 1-го тура Серии А
20:59 - Читати українською
Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини определился с перечнем игроков, которые смогут сыграть в стартовом матче Серии А сезона 2021/22.
Аталанта в своем твиттере опубликовала список из 21 игрока, которые смогут сыграть в матче 1-го тура Серии А против Торино.
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Отметим, что в заявку попал и Руслан Малиновский, который перенес операцию по удалению грыжи живота в начале июля.
К слову, в прошлом сезоне чемпионата Италии украинец провел 36 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 12-ю ассистами.
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