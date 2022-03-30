Поляки та особисто їхній капітан Роберт Лєвандовскі були в авангарді боротьби за спортивну ізоляцію команд країни, яка розпочала повномасштабну війну проти України.

Лєвандовскі залишив Златана без чемпіонату світу – відеоогляд матчу Польща – Швеція – 2:0

Ми не забуваємо тих, хто нас справді підтримує. Зокрема, лідер збірної України Руслан Маліновський після закінчення матчу проти Швеції привітав Польщу в соцмережах. "Вітаємо, браття" – написав українець польською мовою.

Нагадаємо, що наша збірна досі зберігає шанси поїхати на ЧС-2022. Матч України проти Шотландії перенесли на червень, переможець цієї пари у фіналі кваліфікації зіграє з Уельсом.

Польща здолала Швецію і вийшла на ЧС-2022 – Лєвандовскі та сейви Щенсни принесли "Кадрі" путівку на Мундіаль