Польща обіграла Швецію у фіналі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Златан Ібрагімовіч повертався у збірну Швецію, щоб допомогти команді кваліфікуватися на ЧС-2022, але у найважливішому матчі зіграв лише останні 10 хвилин, коли вже усе було вирішено. Востаннє Ібра брав участь в Мундіалі аж у 2006 році.

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Натомість головна зірка Польщі доклала максимум зусиль, аби команда поїхала в Катар. Саме Роберт Лєвандовскі забив переможний гол, хоч і з пенальті.