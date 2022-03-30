Поляки и лично их капитан Роберт Левандовски были в авангарде борьбы за спортивную изоляцию команд страны, которая начала полномасштабную войну против Украины.

Левандовски оставил Златана без чемпионата мира – видеообзор матча Польша – Швеция – 2:0

Мы не забываем тех, кто нас действительно поддерживает. В частности, лидер сборной Украины Руслан Малиновский по окончании матча против Швеции поздравил Польшу в соцсетях. "Поздравляем, братия" – написал украинец на польском языке

Напомним, что наша сборная до сих пор сохраняет шансы поехать на ЧМ-2022. Матч Украины против Шотландии был перенесен на июнь, победитель этой пары в финале квалификации сыграет с Уэльсом.

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