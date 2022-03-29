Збірні Польщі та Швеції зустрічалися у фіналі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Звіт про матч (2:0) читайте на "Футбол 24".

Польща офіційно дебютувала з новим тренером – часу на експерименти не було

Якихось два місяці тому Польща відчайдушно шукала нового тренера після раптового відходу Паулу Соузи. Серед кандидатів був навіть Андрій Шевченко, але в підсумку наставником призначили Чеслава Міхнєвіча – екс-тренера варшавської Легії.

Для нього цей поєдинок став першим офіційним матчем на чолі "Кадри". Міхнєвіч мав дебютувати у грі з росіянами, але тих з ганьбою викинули з кваліфікації ЧС-2022 через розв'язання війни в Україні. Відповідно, саме гра проти Швеції була для Міхнєвіча першою і одразу ключовою.

Скандинави ж змушені були грати півфінальний поєдинок, у якому переграли Чехію лише в екстра-таймі. Відповідно, сил у польських футболістів мало б бути побільше. Букмекери віддавали невелику перевагу саме полякам.

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Динамівець Томаш Кендзьора прогнозовано не потрапив у стартовий склад. Златан Ібрагімовіч, для якого можливість зіграти на Мундіалі була останньою в кар'єрі, теж опинився в резерві.

Нуднуватий перший тайм – Польща дещо переважала, момент Швеції був гострішим

Польща більше володіла м'ячем, але старт гри пройшов без гольових моментів. Хіба що на 10-й хвилині Лєвандовскі виграв повітря та головою пробив неточно. До слова, лідер Польщі знову грав з капітанською пов'язкою в синьо-жовтих кольорах України. Як і його візаві – Віктор Ліндельоф.

Шведи відповіли дальнім ударом Ісака, який не склав проблем для Щенсни. Знову Ісак розігнав контратаку гостей – Квайсон міг виходити віч-на-віч, але втратив момент і був змушений бити в боротьбі з захисниками. Невдало.

Шведи перехопили ініціативу і могли забивати на 19-й хвилині. Провал поляків у центрі поля завершився виходом Форсберга під гостром кутом на ворота Щенсни – Войцех врятував.

Був момент у Метью Кеша, але правий захисник не зумів підлаштуватися під простріл з флангу. Можливо, завадив рясний дощ, який накрив газон ще до початку гри.

По суті, це все, що обидві команди створили до перерви. Логічні нулі. Більше потішили трибуни, які кілька разів гучно скандували "Руска к*рва" на адресу бункерного терориста із сусідньої недодержави.

Подвійний удар від "Кадри" по перерві – без везіння таки не обійшлося

Початок другої половини гри склався вдало для "Кадри". Крихов'як заробив пенальті, який реалізував Лєвандовскі. Дев'ятий гол зірки Баварії у поточному відборі.

Шведи мали шанс відігратися, однак Щенсни у стрибку перевів м'яч на кутовий після удару Форсберга з кількох метрів. Подачу зі стандарту замкнув Ліндельоф, який буквально трішки не влучив у дальній кут! Пощастило підопічним Міхнєвіча. Андерссон зробив дві заміни, випустивши Сванберга і Елангу, а от Ібрагімовіч все ще сидів на лаві...

На 72-й хвилині поляки забили вдруге. Зєлінські обікрав Даніельсона, вийшов віч-на-віч з Ольсеном і вразив ближній кут. Шведи поплили і лише Ольсен залишив їх у грі, двічі врятувавши гостей протягом хвилини.

Златан таки вийшов на поле, але ветеран нічого змінити вже не міг. У молодих Кулусевскі та Ісака здали нерви – обоє пішли з'ясовувати стосунки з суперником. Виникла пауза, яка влаштовувала господарів. Швеція так і не змогла організувати фінальний штурм.

Польща впевнено довела гру до перемоги, скориставшись індивідуальними помилками суперників у загалом рівній грі (хіба що за винятком останньої 10-хвилинки, коли "тре крунур" на полі, по суті, вже не було). Чеслав Міхнєвіч виконав головне завдання, а Роберт Лєвандовскі їде на свій, схоже, останній чемпіонат світу. На відміну від Ібрагімовіча.

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