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Маліновський перейде в Сампдорію цього тижня, – ЗМІ

11:53 1229 Читать на русском
Маліновський перейде в Сампдорію цього тижня, – ЗМІ
Руслан Маліновський / Reuters

Італійський клуб близький до підписання півзахисника Руслана Маліновського.

Генк нарешті погодився відпустити українця в Сампдорію, повідомляє Voetbal24.

Соболь близький до переходу в Брюгге

За інформацією джерела, Маліновський до кінця тижня підпише контракт з новим клубом. Генк отримає від генуезців 13 мільйонів євро за гравця збірної України. Саме така сума переконала керівництво чемпіона Бельгії відпустити одного зі своїх ключових виконавців.

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Раніше повідомлялося, що на Маліновського, окрім Сампдорії, претендували Валенсія та Аталанта.

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11:01
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Трансфери Головне Руслан Маліновський Руслан Маліновський Сампдорія Сампдорія Генк Генк Італія
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