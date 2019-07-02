Маліновський перейде в Сампдорію цього тижня, – ЗМІ

Італійський клуб близький до підписання півзахисника Руслана Маліновського.

Генк нарешті погодився відпустити українця в Сампдорію, повідомляє Voetbal24.

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За інформацією джерела, Маліновський до кінця тижня підпише контракт з новим клубом. Генк отримає від генуезців 13 мільйонів євро за гравця збірної України. Саме така сума переконала керівництво чемпіона Бельгії відпустити одного зі своїх ключових виконавців.

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Раніше повідомлялося, що на Маліновського, окрім Сампдорії, претендували Валенсія та Аталанта.