Соболь близький до переходу в Брюгге

Захисник Едуард Соболь може стати черговим українцем у чемпіонаті Бельгії.

24-річний гравець вже перебуває в Бельгії, інформує Het Laatste Nieuws.

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За інформацією видання, Соболь встиг пройти медогляд для Брюгге. Офіційне підтвердження угоди повинне відбутися сьогодні. Лівий захисник, який належить Шахтарю, провів минулий сезон в оренді в чеському Яблонці.

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Нагадаємо, раніше інтерес до Соболя приписували Легії, однак польський клуб не зміг домовитися з чемпіоном України.