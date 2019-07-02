toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Соболь близький до переходу в Брюгге

10:35 879 Читать на русском
Соболь близький до переходу в Брюгге
Едуард Соболь / Фото УАФ

Захисник Едуард Соболь може стати черговим українцем у чемпіонаті Бельгії.

24-річний гравець вже перебуває в Бельгії, інформує Het Laatste Nieuws.

Сампдорія узгодила особистий контракт з Маліновським і намагається домовитись з Генком, – CdS

За інформацією видання, Соболь встиг пройти медогляд для Брюгге. Офіційне підтвердження угоди повинне відбутися сьогодні. Лівий захисник, який належить Шахтарю, провів минулий сезон в оренді в чеському Яблонці.

Бешикташ побореться за Коноплянку

Нагадаємо, раніше інтерес до Соболя приписували Легії, однак польський клуб не зміг домовитися з чемпіоном України.

blog_ava
8 шалених рекордів чемпіонатів світу, які побили жінки на ЧС-2019 – вони поцупили корону в Роналду та інших легенд
09:00
1550
Теги
Трансфери Головне Українці за кордоном Бельгія Едуард Соболь Едуард Соболь Шахтар Шахтар Брюгге Брюгге
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
55
хв
Бразилія
03:30
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук