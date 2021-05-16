Аталанта втримала перемогу над Дженоа в передостанньому турі чемпіонату Італії 2020/21. Маючи перевагу в три м'ячі, бергамаски у своєму "фірмовому" стилі ледь не розгубили цей гандикап, проте все ж втримали переможний результат. 3:4 – команда Джан П'єро Гасперіні втретє поспіль завоювала путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів, а поєдинок останнього туру проти Мілана тепер має значення лише з точки зору боротьби за друге місце.

Але перед останнім матчем сезону бергамасків очікує чи не найважливіший поєдинок року. У середу, 19 травня, Аталанта може поставити тріумфальну крапку в кампанії 2020/21 – у фіналі Кубка Італії "Богиня" зіграє з Ювентусом, а у випадку перемоги здобуде перший трофей за майже 50 років.

Гол та вишуканий асист Маліновського у відеоогляді матчу Дженоа – Аталанта – 3:4

Руслан Маліновський, який розпочав матч із Дженоа з перших хвилин, провів черговий відмінний поєдинок, хоч і відіграв неповну годину. Втім, навіть цього часу вистачило хавбеку збірної України, щоб вкотре змусити говорити про себе. Спершу 28-річний півзахисник видав вже фірмовий пас-цукерочку на Дувана Сапату, який без проблем переграв Федеріко Маркетті. За кілька хвилин колумбієць віддячив Руслану, виклавши передачу практично на порожні ворота. Маліновський свій шанс не змарнував, забивши свій 8-й гол у поточному розіграші Серії А. Українець залишається невід'ємною частиною найкращої атаки чемпіонату Італії – підопічні Гасперіні настріляли своїм опонентам вже 90 голів у 37-ми поєдинках.

Статистичні портали одностайно визнали Руслана MVP поєдинку на Луїджі Ферраріс. Цікаво, що саме на цьому стадіоні півзахисник забив свій дебютний гол за національну збірну України. Десятого жовтня 2018-го Руслан вразив ворота Джанлуїджі Доннарумми у контрольному матчі "синьо-жовтих" з командою Роберто Манчіні. Взагалі, зі стадіоном у Генуї Руслана пов'язують чимало спогадів. Тут українець забив гол-красень Сампдорії у лютому 2021-го, а в листопаді 2019-го у поєдинку з тією ж Сампою був вилучений з поля, отримавши дві жовті картки. Єдина червона Руслана в італійському етапі кар'єри, між іншим.

Sofa Score оцінила вчорашню гру Маліновського у 8.8, стільки ж поставив і Who Scored. Football Critic був трохи суворішим – 8.4, а InStat оцінив виступ Руслана у 401 бал. Українець став рекордсменом Аталанти за тривалістю результативної серії в чемпіонатах Італії. У останніх 10-ти поєдинках Серії А 2020/21 Маліновський неодмінно забиває чи асистує (або ж і те, й інше, як учора). З моменту, відколи ведеться відповідна статистика, жоден футболіст "Богині" не зумів демонструвати таку форму настільки довго.

10 - Ruslan #Malinovskiy is the first Atalanta's player able to take part in goals (among assists + goals) in 10 Serie A matches in a row since Opta collected this data (2004/05). Painter.#GenoaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/aZ8tsBxsMk — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 15, 2021

Починаючи з 21 березня, український півзахисник не залишає поле без забитого м'яча чи гольової передачі. Упродовж цього часового відрізку саме Маліновський є найрезультативнішим гравцем Європи за системою "гол+пас" – в активі хавбека Аталанти 6 голів та 9 асистів за останні 2 місяці. У того ж Лео Мессі 8 голів і 2 передачі, Роналду забив 5 разів, не віддавши жодного асисту, а Роберт Лєвандовскі до своїх 5-ти влучних ударів додав 1 гольовий пас. Щоправда, заради справедливості варто відзначити, що Руслан провів найбільше поєдинків за цей час (10), і у кожній грі вписував своє прізвище у протокол – як автор голу чи асисту.

Оглядач Calcio Atalanta поставив Маліновському "сімку" – другий бал у поєдинку після Дувана Сапати. "Українець підтвердив, що на даному етапі сезону перебуває в найкращій формі серед усіх футболістів команди. Оформив 12-й асист у сезоні, а його гол, здавалося, вбив всю інтригу. Гасперіні вирішив поберегти Маліновського на останні півгодини, щоб мати його повністю готовим у середу проти Ювентуса", – підсумовує автор Фабіо Манара.

Редакція Tutto Atalanta оцінила гру Руслана у 7.5 – стільки ж у Дувана Сапати, якого назвали найкращим у матчі. "Нестримний Маліновський. Асистував Сапаті, забив сам і взяв участь у третьому взятті воріт", – у місцевому виданні Бергамо не приховують задоволення від виступів українського хавбека.

Gazzetta dello Sport поставила півзахиснику "сімку" – стільки ж у Сапати, а вище оцінили лише де Рона. "Забиває, асистує, долучився до забитого м'яча Госенса. Десятий матч поспіль з результативною дією", – короткий висновок щодо Маліновського від провідного спортивного видання Апеннін.

Eurosport розщедрився на 7.5 – найвищий бал у матчі разом із Сапатою. "Вкотре підтвердив, що перебуває в дивовижній формі. Яскравий виступ. Після суперпасу в минулому матчі знову повторив цей трюк, до якого додав і свій забитий гол".

Sport Mediaset дуже поетично описав фантастичний період у кар'єрі Руслана. "Продовжує перебувати у такій формі, що перетворює на золото все, до чого торкається своєю лівою ногою". Сімка від оглядача Енцо Палладіні.

Що ж, Маліновський вже перевершив показники сезону 2019/20, який став для нього дебютним в Італії. Гол у ворота Дженоа став для українця 8-м у поточному чемпіонаті – стільки ж було у минулорічній Серії А. А от з асистами справи пішли краще – 12 у нинішньому чемпіонаті (найкращий показник серед усіх футболістів ліги!) проти 5-ти у минулому. Руслан вже оформив найкращий сезон у кар'єрі за системою "гол+пас" у рамках чемпіонату – 20 очок. Досі рекордним був сезон 2018/19 у складі Генка – 9 голів і стільки ж результативних передач.

Аталанта вийшла в ЛЧ – Маліновський забив, став рекордсменом та залишається топ-асистентом Італії перед битвою сезону