Наші юні футболісти не втрачають можливостей показати свій рівень у Європі.

Вихованець Шахтаря Василь Бундаш став найкращим гравцем молодіжного турніру Маджоні-Рігі.

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Після початку війни італійські клуби масово прихистили молодих українських гравців. Хавбек Аталанти Руслан Маліновський особисто допомагав землякам влаштуватися в структурі бергамасків. Бундаш – один з таких випадків. 16-річний атакувальний хавбек виступив за Аталанту U-17, але взагалі не поступався хлопцям, які на рік старші. Журналісти і тренери обрали Василя найкращим гравцем турніру.

Додамо, що батьком таланта є Мирослав Бундаш – легенда закарпатського футболу, який награв 45 матчів і забив 5 м'ячів в елітному дивізіоні України.

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