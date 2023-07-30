Провансальський клуб активно готується до сезону 2023/24 і прагне посилити свій склад. Черговою ціллю Марселя став півзахисник Шеффілд Юнайтед Іліман Ндіає.

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Як інформує Фабріціо Романо, французький клуб домовився з англійцями щодо трансферу сенегальця. Ндіає підпише з Марселем контракт на п'ять сезонів – до 2028 року. Найближчим часом футболіст прибуде у Францію для проходження медогляду. Шеффілд отримає близько 15 мільйонів євро за Ілімана.

Ндіає в Марселі буде прямим конкурентом Руслана Маліновського. Новий тренер провансальців Марселіно вирішив перебудувати команду на чотири захисники. Іспанський фахівець бачить Руслана в ролі "десятки". На цій же позиції буде використовуватися також і Ндіає.

До слова, для Ілімана Марсель – рідний клуб. Сенегалець перебував у складі молодіжної команди Олімпіка чотири роки.

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