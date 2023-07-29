Марсель продає одноклубника Маліновського за 15 млн євро – не всі гроші підуть у клуб
00:16 - Читать на русском
Вінгер Марселя Дженгіз Ундер готується перейти у Фенербахче.
Марсель погодив із Фенербахче трансфер вінгера збірної Туреччини Дженгіза Ундера, інформує L'Equipe. Повідомляється, що Олімпік отримає 8 млн євро одразу і 4 млн євро пізніше – після досягнення гравцем певних цілей.
Маліновський допоміг Марселю здобути перемогу – тренер задіяв 24 гравці
Частина суми (20%), що залишилася, відправиться до колишнього клубу Ундера – Роми. Марсель у будь-якому разі зумів заробити на перепродажі гравця – у 2021 році турка придбали у римського клубу всього за 8,4 млн євро.
Ундер провів за Олімпік 69 матчів у Лізі 1, у яких забив 15 м'ячів і оформив 7 гольових передач.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter