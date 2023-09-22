Програму 5-го туру відкривали одна із сенсацій старту сезону та одне із розчарувань. Від Салернітани очікували набагато більшого, особливо після нічиєї з Ромою. Ніхто б не здивувався, якби на місці "гранатових" перебував Фрозіноне, але Ейсебіу Ді Франческо добре підготував новачка Серії А до гри в еліті.

Сьогодні Салернітана була сповнена бажання покращити своє становище. На початку гри саме господарі значно активніше йшли вперед. Кабрал навіть замахнувся на шедевр, але м'яч влучив у поперечину. Натомість Фрозіноне старався витискати максимум зі своїх поодиноких моментів. Особливо зі стандартів. Саме так забив Романьйолі. Подача з кутового вийшла не дуже вдалою, а от другий темп виявився набагато продуктивнішим. Очоа довелося діставати м'яч із сітки.

І першому таймі гості встигли забити ще один гол, але перед ударом Касо опинився у офсайді. По перерві Салернітана вжалила суперника його ж зброєю. Також початкова фаза розіграшу кутового була невдалою, але Кандрева зумів переправити м'яч на Кабрала, який і зрівняв рахунок. Аж до останніх хвилин команди грали без особливого ризику. Втім, гра на зустрічних курсах, хоч і мала вигляд ризикованої, так і не призвела до змін в рахунку. Нічия.

Фрозіноне втратив шанс бодай тимчасово вийти на третє місце в турнірній таблиці, тому мусить задовольнитися п'ятою сходинкою. Салернітана також мінімально піднялася вверх, але так і залишилася у зоні вильоту.