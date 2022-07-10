Руслан Малиновский готовится к новому сезону, в котором будет играть роль одного из лидеров Аталанты.

В первом матче после паузы Аталанта встречалась со скромной Вальсерианой. Бергамаски разгромили соперника со счётом 15:0. Разминка, тренировка, отнюдь не конкурентный матч.

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Руслан Малиновский начал встречу в запасе, затем вышел на замену и успел оформить дубль. Судя по отчетам, украинец забил девятый и пятнадцатый голи Аталанты.

Аталанта слабо выступила в прошлом сезоне, заняв 8 место в Серии А и пролетев мимо еврокубков. Малиновский оформил 6+5 в чемпионате.