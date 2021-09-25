Відсіяний зі збірної України Руслан Маліновський прокоментував самопочуття та атмосферу в Аталанті після гола у ворота Інтера.

"Мені вже краще, знадобився час, щоб набрати форму після операції. Гасперіні дуже зарядив нас перед цим матчем, ми впевнені в собі", – цитує Руслана Маліновського телеграм-канал "Джанлука Лападула".

Маліновський забив свій перший гол у сезоні – відео розкішної гармати українця

Нагадаємо, у матчі 6-го туру Серії А Інтер – Аталанта Руслан потужним ударом з-за меж штрафного майданчику забив свій перший гол у нинішньому сезоні. Разом з тим, Маліновський не зіграє у складі збірної України проти національної команди Фінляндії 9 жовтня та проти Боснії та Герцеговини 12 жовтня. Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков вирішив не викликати півзахисника Аталанти.

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