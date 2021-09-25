Лідер збірної України Руслан Маліновський, якого відсіяв з команди Олександр Петраков, нарешті відкрив лік своїм голам у сезоні 2021/22.

Прем'єрною жертвою українця став чинний чемпіон Італії – міланський Інтер.

Інтер – Аталанта: Маліновський потрапив у основний склад на матч Серії А

На 30-ій хвилині Аталанта вдало запресингувала суперника на чужій половині, м'яч опинився в ногах Маліновського. Руслан вирішив навіть не входити в карний майданчик. Могутній кручений удар з лівої – 1:1.

У попередньому турі проти Сассуоло (2:1) Маліновський оформив і свій дебютний асист. Нагадаємо, що лідер Аталанти не потрапив навіть до розширеного списку збірної України на жовтневі матчі відбору ЧС.

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