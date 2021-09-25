Отсеянный из сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал самочувствие и атмосферу в Аталанте после гола в ворота Интера.

"Мне лучше, нужно было время, чтобы набрать форму после операции. Гасперини очень зарядил нас перед этим матчем, мы уверены в себе", – цитирует Руслана Малиновского телеграмм канал "Джанлука Лападула".

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Напомним, в матче 6-го тура Серии А Интер – Аталанта Руслан мощным ударом из-за пределов штрафной площади забил свой первый гол в нынешнем сезоне. Вместе с тем, Малиновский не сыграет в составе сборной Украины против национальной команды Финляндии 9 октября и против Боснии и Герцеговины 12 октября. Наставник "сине-желтых" Александр Петраков решил не вызывать полузащитника Аталанты.

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