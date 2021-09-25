До центрального матчу 6-го туру Інтер підходив у статусі третьої команди Серії А, однак домашня перемога над Аталантою повернула б "нерадзуррі" не вершину турнірної таблиці. Благо, бергамаски на старті нового сезону не демонстрували чогось неймовірного у своєму футболі – хоча в разі звитяги над міланцями підопічні Джан П'єро Гасперіні піднялися б у зону Ліги чемпіонів. Словом, у обох команд були дуже серйозні завдання.

Маліновський забив свій перший гол у сезоні – відео розкішної гармати українця

Під них тренерський штаб гостей випустив Маліновського – на відміну від збірної України, тут йому завжди раді. Руслан, як і в чотирьох попередніх матчах, розпочав в основі, однак старт поєдинку виявився невдалим. Вже на 4-й хвилині українець трішки не встиг до м'яча у центрі, зрізавши Дарміана й заробивши жовту картку, а на 5-й Аталанта пропустила гол. І який гол! Барелла виконав класну подачу з правого флангу, а Мартінес, відклеївшись від захисників, ефектним ударом з лету вколотив м'яч у ближню дев'ятку. 1:0!

Здавалося, що зараз бергамаски розгубляться, а Інтер підтисне гостей. Втім, матч розвернувся на 180 градусів. Аталанта перехопила ініціативу й ледь не забила на 9-й хвилині – це Маліновський отримав м'яч перед штрафним, прокинув його повз Брозовіча й потужно пробив у лівий нижній. Сфера пролетіла у метрі від стійки. На 12-й Сапата п'яткою замикав простріл у карний майданчик (вийшло неточно), а на 17-й Маліновський вистрілив з дистанції – удар накрили, але рикошетом м'яч пролетів поруч з дальнім кутом.

Інтер огризнувся непоганою контратакою з передачею Джеко у штрафний на самотнього Мартінеса. Муссо вийшов з воріт і перехопив пас. Це був останній цікавий епізод Інтера у першому таймі, а от Аталанта не збавляла обертів. Так, на 24-й хвилині Сапата отримав короткий пас від Маліновського й виконав скидку під удар Де Роону метрів з 20-ти – сфера пролетіла у сантиметрах від лівої стійки! На 27-й Барелла пробивав з гострого кута з мінімальної відстані, але Брозовіч в останню мить накрив постріл.

Зрештою, на 30-й хвилині "Богиня" забила – і забила божественно! Після вкидання з ауту Паломіно вибив м'яч уперед на Сапату, той п'яткою у дотик підрізав м'яч Маліновському, а Руслан, отримавши простріл у зоні перед карним майданчиком, потужно вистрілив у правий кут з хитрою підкруткою. Без шансів для Хандановіча. 1:1!

Інтер одразу пішов уперед, однак нічого цікавого біля воріт Муссо міланці організувати не змогли. Можливо, тиск господарів вилився б у момент пізніше, однак бергамаски охолодили запал "нерадзуррі" другим голом вже на 38-й хвилині – Маліновський потужно пробив з-за меж карного майданчика, Хандановіч парирував перед собою, а Толої зіграв на добиванні. 1:2!

На 45-й же Руслан міг і прямий асист оформити, виконавши розрізну передачу на Госенса – на жаль для гостей, Робін замість виходу віч-на-віч заплутався у ногах, втративши рівновагу. Зрештою, на перерву команди відправились за тотальної переваги Аталанти.

На початку другого тайму від підопічних Сімоне Індзагі очікувалась навала, однак Аталанта і не думала відпускати міланців. В перші 6 хвилин бергамаски могли забивати тричі – на 48-й Маліновський замикав простріл Фройлера на ближню стійку (Хандановіч врятував Інтер), на 49-й Паломіно пробив головою з навісу Руслана зі стандарту (повз дальню дев'ятку), а на 52-й українець прямим ударом зі штрафного влучив у стійку!

Тренерському штабу Інтера довелося оперативно реагувати на такий старт, організувавши потрійну заміну – замість Дарміана, Чалханоглу та Бастоні на 57-й хвилині вийшли Дюмфріс, Весіно та Дімарко. В цей час тиск Аталанти дещо втратив у гостроті й динаміці, а вже на 60-й та 63-й "нерадзуррі" могли зрівняти рахунок: спочатку Весіно замкнув навіс Барелли з кутового ударом під поперечку (Муссо врятував), а потім Мартінес вистрілив з відскоку метрів з шести після кутового – повз ворота!

Тепер вже Джан П'єро Гасперіні вирішив провести потрійну заміну, причому з пробігу алленаторе зняв найкращих футболістів. Замість Маліновського, Сапати та Пессіни на поле вийшли Ілічіч, Пікколі та Джімшіті. На деякий час цей хід допоміг вирівняти хід зустрічі, однак у Аталанти майже зникла контргра. Досить швидко Гаспу довелося знімати з гри ще й Паломіно, у якого було пошкодження – його на 70-й хвилині замінив Меле.

Ще за хвилину бергамаски пропустили: Барелла виконав прострільну передачу в штрафний, Дімарко пробив метрів з семи, а Муссо парирував – втім, на добиванні опинився Джеко. 2:2!

На куражі міланці пішли уперед, ледь не забивши на 73-й хвилині внаслідок подачі Дімарко та замикання Джеко з лінії воротарського. М'яч пройшов над поперечкою! Втім, бергамаски зуміли зібратись, огризнувшись двома небезпечними епізодами: на 76-й хвилині Меле змістився з флангу в центр і закрутив м'яч у дальній кут (вийшло трохи неточно), а на 83-й Ілічіч отримав передачу на хід від Пашаліча й потужно вистрілив з лінії штрафного під поперечку – Хандановіч парирував!

На останніх хвилинах обидві команди намагалися виграти зустріч. Відчувалося, що ось-ось станеться якась важлива помилка, здатна вирішити долю зустрічі. І вона сталася! На 85-й хвилині Деміраль високо підняв руку у власному карному майданчику, а м'яч влучив у неї – Інтер заробив пенальті! Дімарко пішов забивати з "позначки", потужно вистріливши по центру, однак сфера влучила у поперечку!

Ще за три хвилини хапатися за голову довелося фанатам "нерадзуррі". Пікколі у штрафному зачепився за відскок від Дюмфріса й пробив метрів з 11-ти, прошивши Хандановіча – це був гол! Бергамаски почали святкувати перемогу, але у справу втрутився VAR. Після тривалої перевірки виявилось, що задовго до початку гольової атаки м'яч вийшов за межі поля. Взяття воріт не зарахували. 2:2.

Арбітр компенсував до основного часу 6 хвилин. На останніх секундах Інтер міг забити третій гол внаслідок подачі з глибини та замикання від Джеко, однак м'яч пройшов повз праву стійку. Цей момент став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию з 42 ударами по воротах. Браво!

Чи є життя після Конте – Ювентус уже списали, Інтер повинен остерігатися не лише Аталанти, а й Шахтаря