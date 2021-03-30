Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський дуже успішно створює моменти для партнерів.

Український легіонер бергамасків потрапив до когорти найкращих футболістів (зіграли понад тисячу хвилин) у топ-5 чемпіонатах Європи за кількістю передач під удар партнерам. Дані із статистичного порталу FBref.

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Маліновський в середньому за один матч віддає 3.48 таких паси. Це більше, ніж у зірок АПЛ Джека Гріліша (3.45) та Кевіна де Брюйне (3.42). Лише три футболісти випередили Руслана. Лідирує за цим показником хавбек Мілана Хакан Чалханоглу (3.81). Далі йдуть ще один гравець Аталанти Йосіп Ілічіч (3.66) та півзахисник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку (3.56).

Додамо, що у нинішньому сезоні Маліновський зіграв за Аталанту 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.

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