Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский очень успешно создает моменты для партнеров.

Украинский легионер бергамасков попал в число лучших футболистов (сыграли более тысячи минут) в топ-5 чемпионатах Европы по количеству передач под удар партнерам. Данные статистического портала FBref.

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Малиновский в среднем за один матч отдает 3.48 таких паса. Это больше, чем у звезд АПЛ Джека Грилиша (3.45) и Кевина де Брюйне (3.42). Только три футболиста опередили Руслана. Лидирует по этому показателю хавбек Милана Чалханоглу (3.81). Далее следуют еще один игрок Аталанты Йосип Иличич (3.66) и полузащитник РБ Лейпциг Кристофер Нкунку (3.56).

Добавим, что в нынешнем сезоне Малиновский сыграл за Аталанту 32 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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