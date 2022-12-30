Аталанта розбила італійську Крему в товариському матчі, а Руслан Маліновський записав дві результативні дії до свого активу.

Товариський матч

Аталанта – Крема – 10:1

Голи: Маліновський, 11, Сапата, 22, 49, 77, 89, Пашаліч, 33, Дзаппакоста, 45+1, Мурієль, 73 (пен.), 86, Скальвіні, 83 – ?

Рахунок у грі відкрив Маліновський фірмовим дальнім ударом. Справу продовжили Сапата та Пашаліч, а Дзаппакоста зробив рахунок 4:0. Старт другого тайму почався з чергового голу Аталанти. Маліновський долучився до взяття воріт – його дальній удар голкіпер відбив прямо на Сапату.

Маліновський голом приєднався до перемоги Аталанти з нищівним рахунком 10:1

Крема відіграла один м'яч завдяки рикошету, але бергамаски добили суперника. Спочатку Мурієль реалізував пенальті, далі Сапата перетворив на гол розкішну передачу Маліновського. Колумбійські форварди наприкінці гри забили ще по м'ячу, ще один гол в активі Скальвіні.