"Мы с Шевченко на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, тоже переболел коронавирусом. Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца.

Шевченко получил вердикт относительно будущего от боссов Дженоа

То же было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле. Салернитана выиграла у Вероны. За выживание борются команды очень высокого уровня. Дженоа нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в Серии А", – отметил Малиновский в комментарии Футбол News.

Добавим, что Дженоа под руководством Шевченко не одержала еще ни одной победы в Серии А, проиграв 6 из 9 матчей. Генуэзцы имеют в активе 12 очков и занимают 19 место в турнирной таблице.

Дженоа потерпела поражение от Специи в стратегически важном матче – Коваленко сыграл 10 минут