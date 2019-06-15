Маліновський добре проявить себе в Аталанті, – екс-тренер Шахтаря Ніколіні

Екс-тренер Шахтаря з фізпідготовки Карло Ніколіні оцінив перспективи Руслана Маліновського в італійській Аталанті.

"Я завжди давав Луческу і Ахметову позитивні відгуки про Маліновського. Він був одним з тих, на кого ми робили ставку в академії. У Руслана було видно великий потенціал. Він провів три літніх і один зимовий збір з основною командою, а також грав у міжнародних товариських матчах.

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Маліновський так і не дебютував у першій команді, тому що був дуже молодий, а на його позицію у нас були 3-4 висококласних бразильці. В результаті Луческу наполіг відправити його в оренду, щоб футболіст міг набиратися досвіду.

Руслан – відмінний професіонал, серйозний, працьовитий. Він молодий, але вже набрався багато міжнародного досвіду в Бельгії. У нього чудова ліва нога, він ефективний при стандартах. Він не дуже швидкий, але динамічний і дуже швидко пересуває м'яч по полю. Тому він і став ключовим елементом збірної України.

Він добре проявить себе в Аталанті. Навіть для Ліги чемпіонів він володіє необхідними досвідом і характеристиками", – розповів Ніколіні в коментарі La Gazzetta dello Sport.

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