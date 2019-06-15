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Малиновский хорошо проявит себя в Аталанте, – экс-тренер Шахтера Николини

10:53 183 Читати українською
Малиновский хорошо проявит себя в Аталанте, – экс-тренер Шахтера Николини
Руслан Малиновский / footballua.tv

Экс-тренер Шахтера по физподготовке Карло Николини оценил перспективы Руслана Малиновского в итальянской Аталанте.

"Я всегда давал Луческу и Ахметову положительные отзывы о Малиновском. Он был одним из тех, на кого мы делали ставку в академии. У Руслана было видно большой потенциал. Он провел три летних и один зимний сбор с основной командой, а также играл в международных товарищеских матчах.

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Малиновский так и не дебютировал в первой команде, потому что был очень молод, а на его позицию у нас было 3-4 высококлассных бразильца. В итоге, Луческу настоял отправить его в аренду, чтобы футболист мог набираться опыта.

Руслан – отличный профессионал, серьезный, трудолюбивый. Он молод, но уже набрался много международного опыта в Бельгии. У него прекрасная левая нога, он эффективен при стандартах. Он не очень быстрый, но динамичный и очень быстро передвигает мяч по полю. Поэтому он и стал ключевым элементом сборной Украины.

Он хорошо проявит себя в Аталанте. Даже для Лиги чемпионов он обладает необходимыми опытом и характеристиками", – рассказал Николини в комментарии La Gazzetta dello Sport.

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