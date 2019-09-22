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Маліновський дебютує у стартовому складі Аталанти в матчі проти Фіорентини

18:49 541 Читать на русском
Маліновський дебютує у стартовому складі Аталанти в матчі проти Фіорентини
Руслан Маліновський / Фото ФК Аталанта

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні визначився зі стартовим складом на поєдинок 4-го туру Серії А.

 
Федеріко К'єза 24’
24’ Федеріко К'єза

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський нарешті отримав місце у стартовому складі на матч Серії А.

Ярмоленко відзначився красивим голом у ворота Манчестер Юнайтед

26-річний гравець спробує допомогти своїй команді у двобої з Фіорентиною. Раніше Маліновський брав участь у двох матчах чемпіонату Італії, з'являючись на заміну.

Стартовий свисток поєдинку пролунає о 19:00.

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Теги
Українці за кордоном Італія Аталанта - Фіорентина Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта
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