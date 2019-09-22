Малиновский дебютирует в стартовом составе Аталанты в матче против Фиорентины

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на поединок 4-го тура Серии А.

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский получил место в стартовом составе на матч Серии А.

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26-летний игрок попытается помочь своей команде в поединке с Фиорентиной. Ранее Малиновский принимал участие в двух матчах чемпионата Италии, выходя на замену.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00.

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