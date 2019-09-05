"Маліновський чудово влився в колектив Аталанти", – Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував адаптацію Руслана Маліновського в італійській Аталанті.

"Вважаю, що він вже відмінно влився в колектив. Гасперіні – хороший тренер зі своїм баченням футболу. Аталанта завжди була непоганим клубом, але зараз вона перебуває на хороших ролях в італійському футболі.

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Руслан потрапив до відмінної команди, яка грає в Лізі чемпіонів. Аталанта випередила в минулому сезоні такі команди, як Мілан, Лаціо і Рому. Це також говорить про те, що у Маліновського величезна конкуренція. Побажаю йому тільки додавати з кожним днем ​​і стати провідним гравцем команди.

Зі мною багато спілкуються, а підтримка завжди була з мого боку. Навіть, коли я ще не був тренером. У мене завжди гарний думку про наших гравців. Вони талановиті, працездатні і більшість серйозно відноситься до справи. Я був би радий, щоб побільше наших футболістів їхало в серйозні клуби і домагалися там успіху", – поділився Шевченко в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, матч Литва – Україна відбудеться 7 вересня, початок о 19:00.

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