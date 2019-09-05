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Шевченко: Коноплянку відправили на спаринг проти Колоса, аби він отримав ігрову практику

11:27 887 Читать на русском
Шевченко: Коноплянку відправили на спаринг проти Колоса, аби він отримав ігрову практику
Коноплянка та Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чому відпустив Євгена Коноплянку до Шахтаря на спаринг з Колосом.

"Для мене, як для тренера збірної, важливо, щоб Женя грав, постійно отримував ігрову практику і виступав в хорошому клубі.

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Шахтар – провідна команда України разом з Динамо. "Гірники" представлятимуть країну в Лізі чемпіонів. Важливо, щоб Женя виграв конкуренцію і грав.

Необхідно, щоб Женя взагалі почав грати і набирати кондиції. Заради цього ми й відправляємо його в клуб, щоб він отримав ігрову практику там. Потім він повернеться до нас, і ми вже будемо дивитися, що робити далі", – поділився Шевченко у коментарі Tribuna.

Зазначимо, що спаринг між Шахтарем та Колосом розпочався об 11:00, а Коноплянка вийшов у стартовому складі "гірників".

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Колос Колос Андрій Шевченко Андрій Шевченко Трансфери Шахтаря Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шахтар Шахтар Україна Україна
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