"Малиновский прекрасно влился в коллектив Аталанты", – Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал адаптацию Руслана Малиновского в итальянской Аталанте.

"Считаю, что он уже отлично влился в коллектив. Гасперини – хороший тренер со своим видением футбола. Аталанта всегда была хорошим клубом, но сейчас она находится на хороших ролях в итальянском футболе.

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Руслан попал в отличной команды, которая играет в Лиге чемпионов. Аталанта опередила в прошлом сезоне такие команды, как Милан, Лацио и Рома. Это также говорит о том, что у Малиновского огромная конкуренция. Пожелаю ему только добавлять с каждым днем ​​и стать ведущим игроком команды.

Со мной много общаются, а поддержка всегда была с моей стороны. Даже когда я еще не был тренером. У меня всегда хорошее мнение о наших игроках. Они талантливые, работоспособные и большинство серьезно относится к делу. Я был бы рад, чтобы побольше наших футболистов ехали в серьезные клубы и добивались там успеха", – поделился Шевченко в комментарии Tribuna.

Напомним, матч Литва – Украина состоится 7 сентября, начало в 19:00.

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