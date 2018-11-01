Маліновський: Чудово повертатись у гру та перемагати

Хавбек Генка Руслан Маліновський прокоментував вольову перемогу у матчі проти Антверпена, у якому українець відзначився дублем та асистом.

"Я думаю, що сьогодні ми продемонстрували волю до перемоги. Було дві причини, чому у першому таймі ми не зіграли добре. Спочатку ми дали їм забагато шансів, адже втрачали м’яч у простих ситуаціях. У другому таймі ми тримали м'яч набагато краще і ми не дали їм можливостей для контратак.

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Друга причина полягала у тому, що швидкість нашої гри не була надто високою. Потім ми підвищили темп та перешли на їхню частину поля, що зробило гру важкою для суперника. Ми створили багато моментів. Я реалізував 2 пенальті, також двічі відзначився Самата.

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Чудово повертатись у гру та перемагати. Це все завдяки нашим уболівальникам, які залишались у нас за спинами попри таку першу половину гри", – цитує Маліновського Voetbalkrant.com.