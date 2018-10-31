Маліновський оформив дубль за Генк в матчі проти Антверпена

Півзахисник Генка Руслан Маліновський відзначився двома забитими голами у поєдинку 13 туру чемпіонату Бельгії проти Антверпена.

В матчі 13 туру першості Бельгії Генк Руслана Маліновського приймав Антверпен. Перед цим поєдинком Генк очолював турнірну таблицю, Антверпен посідав 3 місце.

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Після першого тайму Генк поступався 0:2, причому результативну передачу під час другого взяття воріт віддав екс-нападник Динамо Дьємерсі Мбокані.

А от у другій половині гри за справу взявся Маліновський. Спочатку хавбек збірної України на 56-й хвилині реалізував пенальті за гру рукою, розвівши м'яч та голкіпера по різних кутах.

А вже через 5 хвилин повторив своє досягнення, знову відзначившись ударом з 11-метрової позначки. Цього разу Маліновський пробив по центру, тоді як голкіпер почав гадати і полетів у кут воріт.

Ці голи стали для Маліновського вже 6-м та 7-м у чемпіонаті. Також в активі українця 3 голи у Лізі Європи. Нагадаємо, нещодавно Маліновський забив дебютні голи за збірну України. Спочатку хавбек у товариському поєдинку вразив ворота Італії, а за кілька днів своїм голом приніс "синьо-жовтим" перемогу над Чехією в матчі Ліги націй.