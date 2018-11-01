Малиновский: Отлично возвращаться в игру и побеждать

Хавбек Генка Руслан Малиновский прокомментировал волевую победу в матче против Антверпена, в котором украинец отметился дублем и ассистом.

"Я думаю, что сегодня мы продемонстрировали волю к победе. Было две причины, почему в первом тайме мы не сыграли хорошо. Сначала мы дали им много шансов, ведь теряли мяч в простых ситуациях. Во втором тайме мы держали мяч гораздо лучше и мы не дали им возможности для контратак.

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Вторая причина заключалась в том, что скорость нашей игры не была слишком высокой. Затем мы взвинтили темп и перешли на их часть поля, что сделало игру трудной для соперника. Мы создали много моментов. Я реализовал 2 пенальти, также дважды отличился Самата.

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Отлично возвращаться в игру и побеждать. Это все благодаря нашим болельщикам, которые оставались у нас за спинами, несмотря на такую ​​первую половину игры", – цитирует Малиновского Voetbalkrant.com.