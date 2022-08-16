Тоттенхем випереджає Ноттінгем Форест у переговорах щодо Маліновського, повідомляє Tutto Atalanta.

Маліновський не хоче переходити в Ноттінгем Форест – зірка збірної України має солідніші пропозиції з АПЛ та Ліги 1

Сам Руслан згоден на перехід до "шпор", оскільки бажає виступати за солідний колектив після Аталанти (Ноттінгем Форест в цьому сезоні вперше за 23 роки піднявся до АПЛ – прим.). При цьому Тоттенхем з бергамасками мають різні погляди на перехід Маліновського – лондонці хочуть орендувати українця з правом викупу, тоді як Аталанта розглядає повноцінний перехід.

Зазначимо, що за три роки в команді Гасперіні Маліновський зіграв 129 матчів, забив 29 голів і 27 разів асистував партнерам. Його контракт з італійським клубом чинний ще рік, а бергамаски просять за нього 20-22 мільйони євро.

Маліновський віддав асист у, можливо, прощальному матчі за Аталанту – бергамаски стартували з важкої перемоги в Генуї