Маліновський – найкращий гравець туру в чемпіонаті Бельгії

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський продовжує феєрити в Бельгії.

На цей раз Маліновський став найкращим гравцем 13-го туру чемпіонату Бельгії за версією InStat.

Маліновський оформив дубль та віддав асист за Генк в матчі проти Антверпена

У матчі проти Антверпена Руслан забив 2 мячі та здіснив асист, чим допоміг Генку перемогти (4:2). У цьому поєдинку хавбек збірної України виконав 83 передачі з точністю 83%, виграв 14 єдиноборств з 24-х, здійснив чотири обведення і завдав п'ять ударів по воротах.

Загалом, в поточному сезоні першості Бельгії Маліновський за 12 матчів забив 7 голів та віддав 4 асисти. Після 13-ти турів Генк очолює турнірну таблицю чемпіонату.

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