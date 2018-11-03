Малиновский – лучший игрок тура в чемпионате Бельгии

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский продолжает феерить в Бельгии.

На этот ра Малиновский стал лучшим игроком 13-го тура чемпионата Бельгии по версии InStat.

Малиновский оформил дубль и отдал ассист за Генк в матче против Антверпена

В матче против Антверпена Руслан забил 2 мяча и совершил ассист, чем помог Генку победить (4:2). В этом поединке хавбек сборной Украины выполнил 83 передачи с точностью 83%, выиграл 14 единоборств из 24-х, совершил четыре обводки и нанес пять ударов по воротам.

В общем, в текущем сезоне первенства Бельгии Малиновский за 12 матчей забил 7 голов и отдал 4 ассиста. После 13-ти туров Генк возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

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