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Малиновский – лучший игрок тура в чемпионате Бельгии

10:05 49 Читати українською
Малиновский – лучший игрок тура в чемпионате Бельгии
Руслан Малиновский / Фото ФК Генк

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский продолжает феерить в Бельгии.

На этот ра Малиновский стал лучшим игроком 13-го тура чемпионата Бельгии по версии InStat.

Малиновский оформил дубль и отдал ассист за Генк в матче против Антверпена

В матче против Антверпена Руслан забил 2 мяча и совершил ассист, чем помог Генку победить (4:2). В этом поединке хавбек сборной Украины выполнил 83 передачи с точностью 83%, выиграл 14 единоборств из 24-х, совершил четыре обводки и нанес пять ударов по воротам.

В общем, в текущем сезоне первенства Бельгии Малиновский за 12 матчей забил 7 голов и отдал 4 ассиста. После 13-ти туров Генк возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

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Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия
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