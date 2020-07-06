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Рангнік отримає в Мілані дві посади – Мальдіні вже запропонували нову роль

6 липня 20:31 - Читать на русском
Рангнік отримає в Мілані дві посади – Мальдіні вже запропонували нову роль
Газідіс, Рангнік, Мальдіні / фото із відкритих джерел

Після завершення сезону в Мілані відбудуться зміни у тренерському штабі та менеджменті клубу.

Прихід німецького фахівця Ральфа Рангніка в Мілан практично вирішена справа, стверджує офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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За інформацією видання, Рангнік буде головним тренером і технічним директором Мілана. Айвен Газідіс вже повідомив Мальдіні про призначення німця. Паоло запропонували стати амбасадором клубу.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Рангніка був РБ Лейпциг у сезоні 2018/19. Клуб посів третє місце Бундесліги, "передавши" команду Юліану Нагельсманну. Останнім часом Ральф був керівником відділу спорту та розвитку футболу в спортивній дирекції компанії Red Bull.

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Теги
Італія Паоло Мальдіні Ральф Ральф Рангнік Іван Газідіс Мілан Мілан
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