Мальдіні: Ібрагімовіч трохи боїться повертатися в Серію А

Директор Мілана Паоло Мальдіні прокоментував інформацію про можливий перехід Златана Ібрагімовіча в один з італійських клубів.

"Повернення Ібри з багатьох причин було б мрією, але я думаю, що він трохи боїться, адже не впевнений, що буде тим самим домінуючим Іброю з минулого.

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Я пам'ятаю момент, коли Карло Анчелотті перед дербі відправив мене в запас. Саме тоді я зрозумів, що не можу змиритися з таким сезоном. Я не знаю, чи зможе Ібра прийняти щось подібне", – цитує легенду Серії А Football Italia.

Нагадаємо, ранше Ібрагімовіч висловив бажання продовжити кар'єру в Італії і навіть назвав клуб, в якому хотів би грати.

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