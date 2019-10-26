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Мальдини: Ибрагимович немного боится возвращаться в Серию А

18:26 48 Читати українською
Мальдини: Ибрагимович немного боится возвращаться в Серию А
Паоло Мальдини / ФК Милан

Директор Милана Паоло Мальдини прокомментировал информацию о возможном переходе Златана Ибрагимовича в один из итальянских клубов.

"Возвращение Ибры по многим причинам было бы мечтой, но я думаю, что он немного боится, ведь он не уверен, что будет тем самым доминирующим Иброй из прошлого.

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Я помню момент, когда Карло Анчелотти перед дерби отправил меня в запас. Именно тогда я понял, что не могу смириться с таким сезоном. Я не знаю, сможет Ибра принять нечто подобное", – цитирует легенду Серии А Football Italia.

Напомним, ранше Ибрагимович выразил желание продолжить карьеру в Италии и даже назвал клуб, в котором хотел бы играть.

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Теги
Италия Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Паоло Мальдини Серия А
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