Асистента Андрія Шевченка у збірній України Андера Малдери, скоріше за все, не буде серед коучів "грифонів".

Футбольна спільнота перебуває в очікуванні призначення Андрія Шевченка на посаду головного тренера в Дженоа. За інформацією ЗМІ, це повинно відбутися у понеділок, 8 листопада.

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Тим часом, журналісти продовжують тасувати майбутній тренерський штаб "грифонів". За повідомленням Telegram-каналу "Бомбардир" не буде у команді Шевченка Андреа Малдери, який працював тренером-аналітиком у збірній України.

Натомість, як інформує ilgiornale, асистуватимуть Андрію Мауро Тассотті та Луїджі Ночентіні. Раніше обидва допомагали Шевченкові у національній команді. Ночентіні також працював помічником тренера у СК Дніпро-1.

Нагадаємо, раніше головним кандидатом на посаду наставника Дженоа був Андреа Пірло, але український фахівець в останній момент випередив екс-коуча Ювентуса.

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