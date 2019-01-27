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Селезньов не допоміг Малазі стати лідером Сегунди у матчі проти Тенеріфе

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Селезньов не допоміг Малазі стати лідером Сегунди у матчі проти Тенеріфе
Тенеріфе – Малага / Фото Ла Ліга

Відбувся поєдинок 23-го туру другого дивізіону Іспанії Тенеріфе – Малага.

Сегунда, 23-й тур

Тенеріфе – Малага – 0:0

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Незважаючи на статус фаворита, гравці Малаги не виглядали сильнішими за своїх опонентів з Тенеріфе у першому таймі.

Після перерви ініціатива взагалі перейшла до рук господарів, але глядачі так і не побачили забитих м'ячів у матчі.

Український форвард Малаги Євген Селезньов розпочав матч із лави запасних. Натомість орендований у донецького Шахтаря нападник Густаво Бланко Лещук потрапив у стартовий склад. Саме ці гравці замінили один одного на 83-й хвилині, але результату це не принесло.

Нічия залишила Малагу на 2-й сходинці турнірної таблиці, попереду лише Гранада завдяки додатковим показникам.

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Іспанія Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Тенеріфе Тенеріфе Сегунда Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага
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