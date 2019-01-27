Селезньов не допоміг Малазі стати лідером Сегунди у матчі проти Тенеріфе

Відбувся поєдинок 23-го туру другого дивізіону Іспанії Тенеріфе – Малага.
Сегунда, 23-й тур
Тенеріфе – Малага – 0:0
"Акула намочила порох": чому Малазі та Бланко Лещуку потрібен кілер Селезньов, "як бальзам на душу" – реакція з Іспанії
Незважаючи на статус фаворита, гравці Малаги не виглядали сильнішими за своїх опонентів з Тенеріфе у першому таймі.
Після перерви ініціатива взагалі перейшла до рук господарів, але глядачі так і не побачили забитих м'ячів у матчі.
Український форвард Малаги Євген Селезньов розпочав матч із лави запасних. Натомість орендований у донецького Шахтаря нападник Густаво Бланко Лещук потрапив у стартовий склад. Саме ці гравці замінили один одного на 83-й хвилині, але результату це не принесло.
Нічия залишила Малагу на 2-й сходинці турнірної таблиці, попереду лише Гранада завдяки додатковим показникам.