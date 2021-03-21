"Максимов зустрів мене добре, тепер треба достойно відповісти на полі. Привітав його з перемогою. 3:0, 2:0 1:0 – не має значення. Як це виправити? Тільки через роботу. Зараз буде перерва, а когось чекає копітка робота в усіх напрямках.

Автогол Снурніцина у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік – 3:0

Не будемо влаштовувати горе. Дуже добре познайомилися з хлопцями як на футбольному полі, так і поза ним. Хто хоче грати у цій команді – буде доводити. Хто не хоче грати – буде плисти за течією. Чекаємо перерву.

У нас було мало часу награти схему з трьома захисниками. Команда, яка використовує одну схему, вразлива. Після перерви команда не кинула грати, навіть пропустивши перший м'яч. Справа не в рахунку, а в якості. Було б здорово, якби забили. Справа не в кількості пропущених м'ячів, а в допущених помилках. Постараємося струснути команду. Вони довели, що вони – чоловіки, але хто залізе в яму – постараємося витягти", – сказав Калітвінцев у коментарі програмі "Тур ONLINE".

Нагадаємо, Олімпік зазнав вже шостої поразки поспіль і опустився на 10-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Ворскла легко розбила Олімпік, який програв шостий матч УПЛ поспіль – полтавці піднялися на 4 сходинку