"Максимов встретил меня хорошо, теперь надо достойно ответить на поле. Поздравил его с победой. 3:0, 2:0 1:0 – не имеет значения. Как это исправить? Только через работу. Сейчас будет перерыв, а кого-то ждет кропотливая работа по всем направлениям.

Автогол Снурницына в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик – 3:0

Не будем устраивать горе. Очень хорошо познакомились с ребятами как на футбольном поле, так и вне его. Кто хочет играть в этой команде – будет доказывать. Кто не хочет играть – будет плыть по течению. Ждем перерыв.

У нас было мало времени наиграть схему с тремя защитниками. Команда, которая использует одну схему, уязвима. После перерыва команда не бросила играть, даже пропустив первый мяч. Дело не в счете, а в качестве. Было бы здорово, если бы забили. Дело не в количестве пропущенных мячей, а в допущенных ошибках. Постараемся встряхнуть команду. Они доказали, что они – мужчины, но кто залезет в яму – постараемся вытащить", – сказал Калитвинцев в комментарии программе "Тур ONLINE".

Напомним, Олимпик потерпел уже шестое поражение подряд и опустился на 10-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.

Ворскла легко разбила Олимпик, который проиграл шестой матч УПЛ подряд – полтавчане поднялись на 4 место