Максимов знищує все на своєму шляху, Карпати-2 поступилися лідеру: Друга ліга
У неділю відбулися три матчі в рамках 4 туру Другої ліги.
Друга ліга, 4 тур
Карпати-2 – ЮКСА – 0:2
Голи: Євдокимов, 3, Вава, 40
Рух-2 – Нива В – 1:1
Голи: Непейпієв, 82 – Євтіхов, 49
Вилучення: Рогачов, 90 (Р)
Звягель – Локомотив Київ – 4:0
Голи: Ндукве, 16, Скидан, 42, Ващишин, 67, Оринчак, 76
Вилучення: Кочетков, 54 (Л)
Друга команда Карпат не змогла нічого зробити проти ЮКСА, яка вийшла у лідери таблиці. Всі питання були вирішені ще до перерви.
Український клуб не виїхав на матч чемпіонату та ризикує зникнути – кілька гравців покинули команду
Натомість молодь Руха таки вирвала очко проти вінницької Ниви. Команди обмінялися індивідуальними помилками. Євтіхов спочатку підчатував провал Товарницького, а потім сам невдалим пасом допоміг Непейпієву.
Звягель продовжує домінувати. Підопічні Юрія Максимова виграли усі три матчі, маючи різницю голів 15:5. Черговою жертвою став київський Локомотив, який йде серед аутсайдерів. Звягель та Дружба залишаються єдиними командами Другої ліги без втрат, але ЮКСА зіграла на матч більше і має 10 очок.
Шахтар завдав Колосу першої поразки в сезоні – гравця "гірників" знову вилучили, хороші й тривожні новини для збірної