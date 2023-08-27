У неділю відбулися три матчі в рамках 4 туру Другої ліги.

Друга ліга, 4 тур

Карпати-2 – ЮКСА – 0:2

Голи: Євдокимов, 3, Вава, 40

Рух-2 – Нива В – 1:1

Голи: Непейпієв, 82 – Євтіхов, 49

Вилучення: Рогачов, 90 (Р)

Звягель – Локомотив Київ – 4:0

Голи: Ндукве, 16, Скидан, 42, Ващишин, 67, Оринчак, 76

Вилучення: Кочетков, 54 (Л)

Друга команда Карпат не змогла нічого зробити проти ЮКСА, яка вийшла у лідери таблиці. Всі питання були вирішені ще до перерви.

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Натомість молодь Руха таки вирвала очко проти вінницької Ниви. Команди обмінялися індивідуальними помилками. Євтіхов спочатку підчатував провал Товарницького, а потім сам невдалим пасом допоміг Непейпієву.

Звягель продовжує домінувати. Підопічні Юрія Максимова виграли усі три матчі, маючи різницю голів 15:5. Черговою жертвою став київський Локомотив, який йде серед аутсайдерів. Звягель та Дружба залишаються єдиними командами Другої ліги без втрат, але ЮКСА зіграла на матч більше і має 10 очок.

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