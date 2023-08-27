Миколаївський ВАСТ не лише пропустить поєдинок проти Скали 1911, а й може взагалі припинити існування.

Зі складу ВАСТа пішли кілька гравців, через що команда не виїхала на гру проти Скали, повідомляє Sportarena.

Клуб Другої ліги змінив назву – ребрендинг викликав серйозний скандал

Зазначається, що клуб з Миколаєва ризикує взагалі припинити існування. Раніше ВАСТ повідомляв, що має намір змінити назву на Миколаїв 1920, чим спричинив чималий скандал.

Нагадаємо, що ВАСТ програв усі 3 поєдинки Другої ліги, а різниця м'ячів становить неймовірні -19.

Парад погромів у Другій лізі – 9:0, 8:1 і лідерство команди Максимова