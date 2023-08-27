Український клуб не виїхав на матч чемпіонату та ризикує зникнути – кілька гравців покинули команду
00:50 - Читать на русском
Миколаївський ВАСТ не лише пропустить поєдинок проти Скали 1911, а й може взагалі припинити існування.
Зі складу ВАСТа пішли кілька гравців, через що команда не виїхала на гру проти Скали, повідомляє Sportarena.
Клуб Другої ліги змінив назву – ребрендинг викликав серйозний скандал
Зазначається, що клуб з Миколаєва ризикує взагалі припинити існування. Раніше ВАСТ повідомляв, що має намір змінити назву на Миколаїв 1920, чим спричинив чималий скандал.
Нагадаємо, що ВАСТ програв усі 3 поєдинки Другої ліги, а різниця м'ячів становить неймовірні -19.
Парад погромів у Другій лізі – 9:0, 8:1 і лідерство команди Максимова
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