В воскресенье состоялось три матча в рамках 4-го тура Второй лиги.

Вторая лига, 4 тур

Карпаты-2 – ЮКСА – 0:2

Голы: Евдокимов, 3, Вава, 40

Рух-2 – Нива В – 1:1

Голы: Непейпиев, 82 – Евтихов, 49

Удаление: Рогачев, 90 (Р)

Звягель – Локомотив Киев – 4:0

Голы: Ндукве, 16, Скидан, 42, Ващишин, 67, Оринчак, 76

Удаление: Кочетков, 54 (Л)

Вторая команда Карпат не смогла ничего сделать против вышедшей в лидеры таблицы ЮКСА. Все вопросы были решены еще до перерыва.

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А вот молодежь Руха таки вырвала очко против винницкой Нивы. Команды обменялись индивидуальными ошибками. Евтихов сначала подкараулил провал Товарницкого, а затем сам неудачным пасом помог Непейпиеву.

Звягель продолжает доминировать. Подопечные Юрия Максимова выиграли все три матча, разница мячей 15:5. Очередной жертвой стал идущий среди аутсайдеров киевский Локомотив. Звягель и Дружба остаются единственными командами Второй лиги без потерь, но ЮКСА сыграла на матч больше и имеет 10 очков.

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