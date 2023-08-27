Максимов уничтожает все на своем пути, Карпаты-2 уступили лидеру: Вторая лига
В воскресенье состоялось три матча в рамках 4-го тура Второй лиги.
Вторая лига, 4 тур
Карпаты-2 – ЮКСА – 0:2
Голы: Евдокимов, 3, Вава, 40
Рух-2 – Нива В – 1:1
Голы: Непейпиев, 82 – Евтихов, 49
Удаление: Рогачев, 90 (Р)
Звягель – Локомотив Киев – 4:0
Голы: Ндукве, 16, Скидан, 42, Ващишин, 67, Оринчак, 76
Удаление: Кочетков, 54 (Л)
Вторая команда Карпат не смогла ничего сделать против вышедшей в лидеры таблицы ЮКСА. Все вопросы были решены еще до перерыва.
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А вот молодежь Руха таки вырвала очко против винницкой Нивы. Команды обменялись индивидуальными ошибками. Евтихов сначала подкараулил провал Товарницкого, а затем сам неудачным пасом помог Непейпиеву.
Звягель продолжает доминировать. Подопечные Юрия Максимова выиграли все три матча, разница мячей 15:5. Очередной жертвой стал идущий среди аутсайдеров киевский Локомотив. Звягель и Дружба остаются единственными командами Второй лиги без потерь, но ЮКСА сыграла на матч больше и имеет 10 очков.
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