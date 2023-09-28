Максимов знайшов головну причину вильоту СК Дніпро-1 з Кубка України від Полісся
Наставник дніпрян Юрій Максимов підбив підсумки гри своєї команди в 1/8 фіналу Кубка України проти житомирян (1:1).
"У суперника було на один день більше для підготовки, а ми небагато відпочили і готувалися до гри на третій день тим же самим складом.
Серія пенальті та моторошна травма Назаренка у відеоогляді матчу Кубка України Полісся – СК Дніпро-1 – 1:1
Я задоволений грою, хоча, звісно, не задоволений результатом. Всі хлопці викладалися на полі, у мене ні до кого немає зауважень. Все буває, але ми рухаємося далі. Попереду наступна гра. Найголовніше, щоб у нас всі хлопці були здорові, а команда у нас гарна і все буде добре", – цитує Максимова офіційний сайт "спортклубівців".
Нагадаємо, основний час завершився бойовою нічиєю, а у серії післяматчевих пенальті більше пощастило Поліссю – свою спробу не реалізував Гуцуляк.
Полісся вийшло в 1/4 фіналу Кубка України – житомиряни вибили СК Дніпро-1 у серії пенальті, але втратили лідера