"У суперника було на один день більше для підготовки, а ми небагато відпочили і готувалися до гри на третій день тим же самим складом.

Серія пенальті та моторошна травма Назаренка у відеоогляді матчу Кубка України Полісся – СК Дніпро-1 – 1:1

Я задоволений грою, хоча, звісно, не задоволений результатом. Всі хлопці викладалися на полі, у мене ні до кого немає зауважень. Все буває, але ми рухаємося далі. Попереду наступна гра. Найголовніше, щоб у нас всі хлопці були здорові, а команда у нас гарна і все буде добре", – цитує Максимова офіційний сайт "спортклубівців".

Нагадаємо, основний час завершився бойовою нічиєю, а у серії післяматчевих пенальті більше пощастило Поліссю – свою спробу не реалізував Гуцуляк.

Полісся вийшло в 1/4 фіналу Кубка України – житомиряни вибили СК Дніпро-1 у серії пенальті, але втратили лідера